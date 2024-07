Fuerte...

¡La gente no perdona! ¿De dónde saldrá tanto veneno? Vi la lluvia de “hate” que le tiraron a Sheldry Sáez porque fue invitada a la toma de posesión del nuevo presidente. Oye, no sean envidiosos, ella pudo y ustedes no, qué van hacer. Dejen vivir a la gente. En relación a su vestido, sí me gustó, pero hubiese preferido unos zapatos cerrados, por el tipo de evento.

Se enojó

El ex Ministro de Obras Públicas ya no se va a dejar de nadie. Rafael Sabonge dice que no va a aguantar más nada. ¿Qué pasó? Resulta que él estaba comprando y alguien le tomó unas fotos con comentarios de que se estaba gastando la plata que se robó. ¡Fuerte! Pero, sí creo que se pasaron tomándole foto al niño. Y bueno, ahora a aguantar la furia de Sabonge.

¡Qué bueno!

Me alegría saber que ya el presentador del programa sabatino “A lo Panameño” ya está mejor, tras ser tratado por un tumor en la laringe. Esos momentos de angustia deben haber sido fuertes, pero ya está mejor y eso es lo importante. Me alegra que no lo hayan atacado, sino que le dieron un apoyo y esto es fundamental en momentos difíciles de nuestras vidas.