¿Y a quién le importa?

La verdad es que a veces hay personas que se pasan de payasas. A quién le importa que Jessica Chávez se haya venido huyendo de Dubái, porque allá hace más calor que en Panamá, por eso se regresó un tiempo a la Tierra Canalera. Creo que se hubiese visto más bonita calladita, ha quedado como ridícula, así que no le salieron las cosas como quería. ¡Muy feo!

No sean así

Katleen Levy no es que sea de mi agrado, no obstante, no vi nada de malo en que mostrará cuánto ha subido de peso porque no siguió su rutina en el gimnasio durante las últimas semanas. Si la “mijita” quería enseñar a Panamá y al mundo el estado actual de su cuerpo en su asunto y motivo de burlas, ella está trabajando para recuperar su figura.

Mira tú...

El que anda picando más que el “ají chombo” es Robinho, pues ha recibido buenas vibras tras ocupar su cargo como suplente del diputado José Pérez Barboni (circuito 8-3), al parecer su gente está feliz y confía en que ambos hagan un buen trabajo. Recordemos que el artista salió a las calles a pelear por todos contra la minería en el país, al pueblo no se le olvidó esta lucha.