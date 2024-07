Desvergonzado...

En términos de soportar, el señor Vladimir Vélez no soportó, está molestó por las críticas que ha recibido por rehacer su vida, pero aquí es donde yo me pregunto ¿de quién es la culpa? Él fue el que le faltó el respeto a su familia y ahora quiere justificar lo injustificable, además, pidiendo que lo dejen de criticar y expresándose con un lenguaje vulgar, así no es la cosa.

¡Enhorabuena!

¡Oye! Taysha Nurse asumió un nuevo reto en su carrera profesional como Maestra de Ceremonia Oficial en la Presidencia y la noticia no me sorprende, ya que la “mijita” hace muy bien su trabajo, así que considero muy merecida la designación. Le deseo muchos éxitos en sus funciones y sus seguidores extrañarán mucho ver sus reportes en el noticiero.



¡Falsa alarma!

Más de uno pensó que era verdad que Kenny Dancer iba a dejar de interpretar su papel como “La Ministra”, pero no, todo era parte de la narrativa humorística que envuelve al personaje y por el cambio de Gobierno. Yo tenía mis dudas y aunque existía esa posibilidad, no podía creer que el “mijito” iba a dejar pasar la oportunidad de seguir generando “chen chen”.