No sé

Comprendo que el hecho de que hayan sacado a José Escobar de aquel Canal de televisión, no le hizo mucha gracia, pero, eso de pedir que lo reintegraran está bien complicado. Yo creo que mejor hubiese pedido su plata y ya, el hecho de regresar de seguro va a generar un ambiente poco agradable. Pero, bueno, si el Profesor quería eso, está complacido.



¡Ay no!

Yo sé que es su decisión, pero Ashlany no debe andar ventilando los problemas que tiene con su ex “Polo Polo”. ¿Saben por qué pienso así? Sencillamente porque hay una menor en medio de la polémica, yo sé que a ella debe causarle enojo y todo, pero hágalo por su niña. Mantenga el asunto en privado, véalo por medio de sus abogados.



Pereza

¿Era necesario tanto escándalo? Marelissa Him se pasó. Esa abrazadera a “Boza” estuvo de más. Tal vez era uno de sus sueños conocer al cantante panameño, pero no era para hacer tanto alboroto. Sé que el artista es bien famoso y todo, pero debió tomarlo de manera más tranquila. A mí me pareció un poco ridículo, semejante escándalo por “Boza”. ¡Pasada!