¿Aún hay dudas?

Qué relajo trae Dímelo Flow y Jacky Guzmán… ¿Es o no es? Lo cierto, es que no serán ni la primera ni la última pareja que se separa y que tiene uno o varios hijos en común, no sé cuál es el secretismo, pero sus razones tendrán y se les respeta, no soy quién para decirles cómo deben o no manejar los temas que guardan relación con la crianza del pequeño.



El enemigo las unió…

La gente es de temer, las exparejas de K4G, Ainara y Aylevy, disfrutaron del partido Panamá vs. Colombia juntas y eso ha dado pie a las especulaciones, se ha dicho de todo y muchos han quedado con la duda de cuál fue el principal tema de conversación entre esas dos. Bueno, yo solo digo que la gente tiene mucho tiempo libre, busquen algo de provecho que hacer.

¡Enhorabuena!

El “Arquiterror” se convirtió en funcionario de la Alcaldía de Panamá, me parece muy merecido ese nombramiento, el “mijito” ya ha demostrado que es muy observador y perspicaz cuando se trata de asolear los errores de obras en construcción y ya concluidas. Espero que le vaya muy bien en sus funciones como jefe de inspecciones de obras y construcciones.