No dé tantas vueltas…

Yo sé que hay que crear expectativas entre sus seguidores, pero que le den tantas vueltas al asunto me da más pereza que interés. Lo de Joako no es nuevo, hace rato está rondando el rumor de que participará en un “reality” para solteros, lo que confirma que ya no está con “La Doradita”. Además, qué otra pista quieren, está en Turquía y el “show” se está rodando allá.



¡Apoyo la idea!

Al igual que Elmis Castillo, estoy de acuerdo en que la nueva administración del Ifarhu recupere los fondos que fueron otorgados por el “GobierNito” a personas que no necesitaban esos recursos, ya que muchos se estaban dando una vida de lujos a costa de los impuestos del pueblo. Se acabó la sinvergüencería… Veo a varias caras del patio preocupadas. ¡Ay padre!



¡Hay presupuesto!

¡Oye! El personaje de “La Ministra” está evolucionando, eso quiere decir que está facturando, veo un cambio, vestidos nuevos, zapatos, pelucas de mejor calidad y hasta cartera. La bolsa reutilizable desapareció, pero la esencia del personaje sigue intacta y eso es bueno, ya que por esa razón es que es tan querida. Siga así, vi que también estará en “La Máscara”, éxitos.