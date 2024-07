¡Susto!

“El Cholo” no cambia y a él nada le roba la calma, me gusta su autenticidad y sentido del humor. Pero, nos ha pegado un “susto”, a más de uno se le bajó la presión con una foto que subió en blanco y negro. La gente preguntando si se fue para el inframundo, son terribles. Tuvo que subir una foto a color y aclarar que hay Roberto Durán para rato.



Bueno, bueno…

No soy la única que lo piensa. Apoyo la inclusión y me perdonarán, pero a mí me parece que Gracie Bon se ha revictimizado, su discurso me lo sé de memoria y más bien me da la impresión de que tiene una necesidad extrema de ser el centro de atención sin importar si hablan bien o mal de ella. En ese afán, mentalmente, ella es la que se siente excluida.



¡Fumaron la pipa de la paz!

Después del “tira y hala”, Álvaro Alvarado y “Mr. Saik” arreglaron sus diferencias y llegaron a un punto de entendimiento, que bueno y a pesar de todo el revuelo que causó la detención del artista, públicamente quedó bien parado, ya que aceptó su error y envía un mensaje de que hay que ser más precavidos con lo que se dice y hace en redes sociales.