¡Hasta en la sopa!

¡Oye! Veo al exdiputado Juan Diego Vásquez hasta en la sopa. A mí me sorprendió verlo como jurado en el Miss Universo Panamá y ahora va a estar como investigador en “La Máscara”, yo me pregunto: ¿No hay personalidades de la industria del entretenimiento que puedan cumplir ese rol en el programa? La cosa no es solo atraer espectadores, ojo con eso...

¡Santo!

No me sorprende que Jacky Guzmán haya pasado nuevamente por el quirófano, me parece preocupante, pero bueno, “ella es mayor de edad, ella sabe lo que hace”. Toda cirugía tiene sus riesgos, pero parece que ni ser madre de dos la hace reflexionar al respecto. Se hizo un montón de cosas para tener los mismos resultados que podía obtener si hiciera ejercicio.



Qué horror…

No quiero estar en los zapatos de Rake Martínez. Por hacer público que fue víctima de violencia ha tenido que soportar una sarta de tonterías de algunos en redes sociales. ¿Dónde quedó la empatía? Acaso no tienen madre, hermanas, tías o primas, hay que ser muy miserable para recordarle a alguien el abuso que sufrió con la intención de hacerle daño.