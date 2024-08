Después no se quejen...

Yaritzel Vélez estaba tranquilita en su esquina y en reposo, pero ya vinieron y le dieron tarima. Ya saben cómo es la señora, no se le puede dar un mínimo de atención porque se explaya, así que después no los quiero ver quejándose de que es una “payasa” en las redes sociales. Dejen de consumir y darle tarima a cualquiera y verán como cambian las cosas.

No se me pierda...

A mi me gusta como Hugo Stocker da sus informes sobre la “farsandula” local, con todo y que en algunas ocasiones anda acelerado y pareciera que le va a dar algo... Recién reapareció en su canal de Youtube, andaba desaparecido del gremio y siento que no le ha llegado la oportunidad de regresar a la pantalla chica desde que lo fueron de Medcom.

¡Éxitos!

¿Nuevas canciones e historias? Eso ha sido lo que nos ha prometido la cantante y actriz Elizabeth Grimaldo ahora que se mudó a Puerto Rico. Estaré pendiente de lo que esté haciendo la "mijita" en la isla y le deseo muchos éxitos en lo que se proponga, sé que iniciar en un país nuevo y lejos de casa no es nada fácil... Ánimo y vamos para adelante, usted puede...