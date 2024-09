Valiente...

Mi respeto y admiración para Domil Leira, no cualquiera se atreve a decir públicamente que fue víctima de abuso sexual, aunque él no lo dijo con esas palabras, pero si uno analiza lo que dijo, la conclusión es esa. Muchos hombres se ven obligados a callar por la falsa creencia de que a ellos no les puedo pasar y porque muchas veces se convierten objeto de bromas.

¡Polémica!

Aquí no voy a debatir quién dice o no la verdad, pero la forma en la que Mollie y Kevin abordaron la polémica de su salón de belleza deja mucho qué pensar. La forma en la que dispusieron el “set” para grabar, pasando por la vestimenta y sus expresiones faciales, me da la impresión de que estaban apelando a la lástima de las personas, aunque el efecto fue todo lo contrario.

Todo sea por la bendición…

¡Los niños no tienen la culpa! Vieron que no es necesario hacer fiestas por separado, aunque como pareja no hayan funcionado siempre debe reinar la paz cuando se tienen hijos en común, sería lo ideal, sin embargo, hay casos y hay casos. Vamos a ver cuánto tiempo le dura la tregua a Jacky Guzmán y Dímelo Flow que recién celebraron bautizo de London.