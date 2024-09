No sean así

Hay gente que no perdona. Me ha sorprendido la cantidad de “haters” que le han dejado a Marelissa Him, luego de asistir a la fiesta de Paris Hilton. Le han dicho de todo, empezando por su “outfit”, dice que fue mal vestida. ¡Dejen la envidia! Si ella se sentía cómoda, qué importa. Al final la pasó bien y más de uno sufriendo desde acá en Panamá.

A ella le gustó

A mí también me agradó que Jhonathan Chávez le regalara $500 a su mamá por su cumpleaños. La gente criticando y la señora estaba feliz. Creo que más de uno quería estar en el lugar de ella. A “El Canoso” no lo sueltan, oigan, yo les aceptó críticas hacia él por otro “temita”, pero por el regalo de su mamá no.

Bellas...

Ver que Sandra Sandoval y Gwendolyn Stephenson se reunieron, fue gratificante para mí, aunque algunos digan que es una tontería. Pero, ver que, aunque estando fuera de Panamá se acuerdan y disfrutan de bocados locales, habla bien de ambas. Además, cada una de ellas ha dejado el nombre de su país en alto por sus profesiones.