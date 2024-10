¡Incómoda!

“La loca que me gusta” estaba muy incómoda y se notaba a leguas que no quería estar en el escenario junto a “El Canoso”… Al parecer el tipiquero no notó las señales y pese a que ella en más de una ocasión intentó retirarse, él estaba de intenso y la traía de vuelta a escena. ¡Ay padre! Incluso se notó como un exceso de confianza… Juzguen ustedes mismos.



Cazadores de rupturas…

La gente no pierde el tiempo y más a los que les gusta el chisme. Septiembre fue el mes de las separaciones y ante la mínima sospecha de ruptura empiezan las especulaciones, eso pasó con Kathy Phillips. Su esposo, el DJ Luiggi, estaba bien tranquilo en el trabajo y la gente inició con la cantaleta de que lo habían mandado a dormir al sofá. ¡No pierden el tiempo!



¡Éxito!

Felicidades a Ryan Stone por su representación en el Mister Celebrity International, que se realizó recientemente en Vietnam. El “mijito” no ganó, pero tuvo una buena participación, ya que logró entrar al Top 15 del certamen. Además, se hizo con un hermano en la competencia, hablamos de Jonathan Torres, el ganador del concurso. Así lo dio a conocer en sus redes...