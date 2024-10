¡Para los tigres!

El “vicio de todas” dice mucho y jamás aterriza las ideas. No soporte ni 15 minutos del “podcast”, me tenía mareada con tanta palabrería y en ese poco tiempo percibí que los conductores de Flow La Música estaban igual que yo. El “mijito” tiene sus fanáticos, pero le falta, tiene que pulir su imagen y la forma de expresarse o por lo menos que lo que diga tenga coherencia.



El que faltaba…

Desde la prisión “Yemil” trae otro hierro para sus seguidores y no es una de las vigas que se desaparecieron, es una canción, donde “claramente” quedó en evidencia que no ha superado el pasado, su ex, que espero no caiga en las provocaciones, siguió adelante, pero usted sigue viviendo en el pasado. ¡Mijito, ya su número jugó! Enfóquese en ser un mejor ser humano.

¡Se pasa!

Una cosa es ser competitivo y otra es querer ganar siempre o eclipsar a todos. Tenía rato sin ver el programa matutino de la 12 de octubre y ver a Michelle Simons afanada por imponerse ante sus compañeros me quitaron las ganas de seguir viendo. En una de esas salió a relucir el término “sucia”, quizás no lo dijo con malas intenciones, pero eso se escuchó feo.