Ya no es 'El Peluche'

¡Oye! "El Sech" ha bajado su par de kilos, se le ve fresco y hasta más joven. El "mijito" tenía rato intentando bajar de peso y le estaba costando, pero qué bueno que poco a poco lo ha ido logrando, recordemos que estaba teniendo algunas complicaciones debido a esas libras de más. Ahora sí va a poder terminar las canciones sin quedar jadeando.

¡Otro 'reality'!

Karina Linnette no se cansa, al parecer está dispuesta a anotarse otro "reality" en su hoja de vida. Yo me pregunto, ¿tendrá madera para ese programa? La gente lo está pidiendo, pero tengo mis dudas, yo a ella no la veo en la "La casa de los famosos", además, hay que darle la oportunidad a otros talentos, sobre todo a los emergentes, que nos pueden sorprender.



No la entiendo...

Las incongruencias de Susan Elizabeth Castillo... Habla de disfrutar la edad y apreciar las arrugas, las canas y cada signo que el tiempo nos regala, sin embargo, ella no práctica lo que predica porque usa una sarta de filtros y en las fotos que pública la delatan las paredes y los objetos. Así nadie tiene ganas de tomar su consejo en consideración.