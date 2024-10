¡No gustó!

Hay un momento y lugar para todo, por lo tanto, me parece que si Yaneth Marín hubiese optado por una blusa estilizada con un escote más discreto hubiese lucido igual de bonita. Incluso no había necesidad de cambiar la prenda, simplemente se le hubiese hecho los arreglos necesarios para que no luciera tan despechugada en el Festival del Sombrero Pinta’o.

No sean así…

Desconozco la condición de salud de Anita Correa, pero no está bien desearle el mal o ponerse a decir sandeces solo porque han pedido una ayuda económica, nadie los está obligando. Además, ser popular no es sinónimo de solvencia económica. Gustos vemos en redes sociales, pero deudas no sabemos. El que puede y quiere dé su apoyo. ¡Pronta recuperación!

¡Otro más!

El salón con nombre de té verde japonés se suma a la lista de emprendimientos de famosos del patio que no prosperaron y reiteró lo que dije. Me da mucho pesar los colaboradores de ese lugar, se han quedado sin trabajo y no tienen la culpa del mal manejo de los dueños. Lo sucedió le queda de ejemplo a los emprendedores de lo que no debes hacer ante una crisis.