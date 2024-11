¡Fuga de sentido común!

“La Polla” se ahoga solita en un vaso de agua. La “mijita” como que tiene fuga de sentido común porque fácilmente pudo ir con la factura y el producto que estaba dañado al comercio donde lo compró para que le hicieran el cambio. Parece que es más fácil quejarse en redes sociales, sospecho que motivada por el deseo de figurar que tomar acción por su cuenta.

La llorona

A Castalia Pascual se le olvidó que cuando se hace una entrevista el protagonista es el invitado y no el periodista... No sé para qué le hicieron la entrevista a la alcaldesa Stefany Peñalba si casi no la dejó hablar. Solo se escuchaba a la presentadora de noticias quejarse y las veces que la funcionaria intervenía no la dejaba desarrollar sus respuestas. ¡Ay padre!



Le faltó tela...

Me gustó el color y la seguridad con la que Jacky Guzmán lució el vestido que utilizó en el "showcase" de los nominados a los Latin Grammy. Aunque siento que le faltaba algo de tela a ese diseño, por poco y se le ve la "raspadura" a la "mijita". Además, me dio la impresión de que cuando se sienta le queda toda la parte inferior del cuerpo al descubierto.