Chabacana…

No entiendo el tipo de humor que tiene Stephanie Calcagno en redes sociales, se supone que me debe dar risa que inste a las personas a publicar contenido triple ‘X’ y el consumo de sustancias ilícitas, la veo mal “mijita” y lo más preocupante es que la gente concuerda con ella y se prestan para difundir las sandeces que dice.

¡Inconforme!

No sé qué más quiere Susan Elizabeth Castillo, sus seguidores e incluso yo la veo en forma. Su inconformidad la está llevando a crear una fantasía sobre un aspecto físico que no tiene y no se acuerda que cuando anda en la calle no tiene filtros ni retoques. “Mijita”, está muy grande para que se ponga en esas, deje de mentirse.

Soltando verdades…

Siempre me ha gustado que Óscar Díaz no se anda por las ramas para decir lo que piensa. Concuerdo con lo que dijo en un “podcast” recientemente, hay un montón de gente que no tiene carisma para la televisión y están ahí porque tiene padrinos, práctica que le quita oportunidad a talento que de verdad se merece estar ahí.