¡Fresco!

Es percepción o César Anel Rodríguez no le urge solucionar el “arroz con mango” que tiene en Panamá con su organización. Veo al “mijito” fresco como una lechuga mientras que por estos lares la cosa cada vez se pinta peor. ¿Quién lo está respaldando? ¿La organización Miss Universo? Hay muchas dudas, especulaciones y de proceso judicial nada.

Más acción…

Con Italy Mora, la otra parte del “arroz con mango”, tengo sentimientos encontrados, me asombro con cada revelación, pero también me molesta que no pase a la acción. Es decir, si está recibiendo amenazas ve ipso facto al Ministerio Público, pero no, primero hay que decirlo en las redes y así ya puso sobre aviso a quien sea que la esté amenazando.

¡Mala elección!

Repitan conmigo: “No hay que opinar de los cuerpos ajenos, no hay que opinar de los cuerpos ajenos, no opinar de los cuerpos ajenos”. Pero, Mussetta hizo una mala elección de vestido de baño, demasiado revelador para el sitio en el que estaba y los rayones que tiene en la piel tampoco lucen muy estéticos que digamos. ¡Removerlos es una opción! Solo digo...