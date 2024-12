¡Me calló!

Mayer Mizrachi puso la vara alta para medir los próximos desfiles navideños, especialmente, el de futuras administraciones… Yo tenía mis dudas, ya que estaba un poco predispuesta por todo lo que se decía y porque veía poco movimiento, pero debo aceptar que el “mijito” y su equipo de trabajo lo hicieron muy bien y tomaron en cuenta hasta el mínimo detalle. ¡Felicidades!



‘Un correcaminos’

Está de más decir que Yaneth Marín es más que una cara bonita y sé que para algunos la “mijita” no es de su agrado, sin embargo, hay que admitir que tuvo una excelente actuación en el “Softball de Las Estrellas”. Me sorprendieron los batazos que dio y la velocidad con la que se movió en el terreno de juego, razón por la que se ganó motes como “la gacela” o “correcaminos”.



¡Enhorabuena!

Me encantan los finales felices… YenVideos lo hizo otra vez y aunque algunos pueden creer que lo hace para generar, prefiero la taquilla positiva que hacer popular a cualquiera por hacer algo que no beneficia a nadie. Me gustó mucho el obsequió que le hizo al señor Miguel, el Santa que fue objeto de burlas en el metro. Siga así “mijito” que está marcando la diferencia.