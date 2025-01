Fuerte

La que cerró el año tirándole duro a un tipiquero fue Yaneth Marín. Pero, si las cosas pasaron como ella dice, le doy la razón, cómo la van a hacer gastar en ropa y no la van a llamar para el video. Ese músico está fuera de orden, yo lo hiciera pagar los gastos. Lo que no sabemos aún es quién fue ese artista, pero no creo que ese nombre se pueda esconder por mucho tiempo.

Felicidades

Oye, el 2024 cerró con una polémica en el ámbito de la farándula local, pues me refiero al hecho de que los hermanos Sandoval no pudieron realizar su tradicional Amanecida en Los Uveros. No obstante, ofrecieron un evento frente a la Alcaldía de Penonomé, ayer 1 de enero, y les fue muy bien, un lleno completo. ¡No hay mal que por bien no venga!

Regalos

¡A otros sí les fue bien en el cierre del 2024! Los músicos que integran la agrupación de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, despidieron el año llenos de regalos de parte de sus jefes, sí, de “El Canoso” y su esposa. ¡Más bien! Bueno, creo que eso es lo que se debe hacer, los muchachos lo dieron todo el año pasado y merecen ser reconocidos. ¡Muy bien!