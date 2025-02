No entiendo nada…

Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. nos tienen confundidos… Un día destilan amor, al otro archivan o eliminan las publicaciones e incluso se ponen reflexivos con frases que dejan mucho que pensar. Yo sospecho que esto ocurre cada vez que hay problemas en el paraíso, lo que me parece una chiquillada de su parte porque la gente no es tonta y se da cuenta.

Ya sabe para la próxima…

Ya ven por qué no se puede andar haciendo cosas a la “bulla de los cocos”… A Alexa Kayl no le quedó más remedio que aceptar que se equivocó y que utilizó de forma incorrecta elementos representativos de la cultura congo, se disculpó y eso se valora mucho, además, le queda de experiencia para la próxima… Veremos qué dice la parte afectada.



¡No aprenden!

Si saben cómo es Doralis Mela para qué la molestan. La “mijita” no se anda con rodeos para asolear a los que le hacen comentarios malintencionados en sus publicaciones y ahí van a molestar… Ella sabe que hay otras chicas que cantan mejor que ella y no necesitan recordárselo, mejor evítese pasar un mal momento, que de algo tiene que vivir “La Tepesita”.