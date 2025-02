¿Boda o puro cuento?

“La Cuchita” encendió rumores con una foto que parecía de pedida de mano, pero solo era promoción. Aunque dejó el misterio en el aire diciendo: “en un futuro diría mil veces que sí”. ¿Mensaje en clave o simple juego de marketing? La decoración de la escena –globos, pétalos y corazones por todos lados– parecía sacada de un cuento de hadas moderno.

Lágrimas y misterio

La presentadora Fulvia González se desahogó en un video donde, entre lágrimas, dejaba un mensaje corto pero impactante: “Salí con el que quería, no sean necias”. Aunque no ofreció detalles, el drama se desató rápidamente, alimentando rumores y especulaciones en las redes. Las preguntas no tardaron en surgir: ¿qué pasó realmente detrás de este mensaje tan críptico?



¡Al rescate!

El que sigue imparable es “Nenito” Vargas con su tradicional hierra. Hasta yo quiero ir, lo malo es que está bien lejos y que ya es mañana. ¡Eso va a quedar bien bueno! Es que al parecer, el acordeonista anda diciendo que habrá “bombos y platillos”. Yo le creo porque otros años la fiesta ha sido por todo lo alto y ha dado mucho de que hablar. Felicidades