Mucha expectativa

El musical que honra la vida y la música de Erika Ender se podría convertir en todo un éxito y con proyección internacional porque están trabajando fuerte en su producción. Ya nos dieron un pequeño abreboca y los aplausos y vítores son una prueba de que les gustó lo que vieron. No puedo esperar a que sea noviembre para ver el montaje oficial...

¡Ay amor!

“La flor y nata” de la “farsandula” local se dio cita en un teatro de la localidad para un magno evento y entre los invitados había varias parejitas, entre ellas, Marco Oses y su novia. Un pajarito me contó que los vio tomaditos de la mano y que a su juicio se ven muy bien juntos. No quiero ser ave mal agüero, pero veremos cuánto le dura el amor esta vez.

Me cayó una brusquita...

Pocas veces he visto a alguien llorar al hablar sobre sus padres como lo hizo Yaneth Marín. Se me apachurró el corazón al escuchar lo orgullosa y agradecida que está con su mamá por el esfuerzo que hizo para sacarla a ella y a sus hermanos adelante cuando su papá murió. Con solo escucharla hablar puede decir que la señora hizo un gran trabajo educando a sus hijos.