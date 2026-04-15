Contenido con intención

¿De estafar? No soporto escuchar a la “influencer”. Cada vez que abre la boca solo es para decir sandeces y sus cuentos guajiros. El que no la conoce es muy probable que crea las mentiras que dice. Como si fuera poco, no sé cómo pretende ser famosa, si en la “mansión” quedó en evidencia que es una buena para nada. Ya es hora de que asuma su realidad...



¿Qué nos quiere decir?

Necesito que sea más explícito. No comprendo muy bien el mensaje que desea enviar Miguel Buglione. Digo, tengo mis sospechas, sin embargo, así como en su momento publicaron los momentos más felices de la relación, también deberían decirnos si ya se les acabó el amor. “Un chisme se cuenta completo. Así que cuente, cuente, ¿Qué pasó?"



Full ‘face’

“Antes muerta que sencilla”. Ya sabemos que el “makeup” forma parte del día a día del “Chollykid”. ¡Normal! ¿No? Hay quienes les puede hacer ruido porque creen que eso define la sexualidad de las personas. En mi caso, me da igual, no obstante, hay que hacer las cosas bien y optar por opciones discretas. No siempre puede andar encandilando con ese iluminador.

