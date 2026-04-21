Contradictorio

“La Mansión del Chiri” por ahora está entre los nominados al premio a “Mejor improvisación”. Ni siquiera él entiende sus reglas y conforme avanza el “reality” se inventa otras. Se queja de que se está gastando mucho dinero en la alimentación, pero poco antes trajo a la competencia a los eliminados. ¿Quién lo entiende? Está que protesta por todo, por nada y por si acaso.

Diga nombre...

Gracie Bon cuenta lo de la supuesta estafa que sufrió de poco a poco. Cada vez que habla de ello añade un nuevo dato, sin embargo, nunca dice quiénes fueron los perpetradores. ¿Por qué? ¿Firmó algún acuerdo y por eso no puede decir quiénes son? La gente no es tonta, sabemos quiénes son, sin embargo, nos intriga saber por qué están como si nada.

A la cara

Mentiras no dijo. Hay varios “farsanduleros” que se rasgan las vestiduras hablando de combatir la corrupción e injusticia, pero no predican con el ejemplo o tienen cola que le pisen. Esa piedra que tiró la “mijita” cayó en el tejado de varios. Yo solo estoy esperando que los aludidos, tengo mis sospechas quiénes son, salgan al paso de las afirmaciones de la exdiputada.

