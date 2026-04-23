¡Otra vez!

Miren, respeto el “hustle”, pero cuando el público te elimina, te meten de nuevo por lástima o “rating” y te eliminan otra vez… ya no es mala suerte, es el universo mandándote a descansar, reina. Ahora su dizque equipo, de seguro ella misma, dice que le hicieron trampa en las votaciones. Se merece el premio a “Más persistente en ignorar señales del público”.

¡Cuidado!

Nada que ver con que participe, pero… ¿alguien le explicó a la “Zanahoria” que Miss Universo no es un “reality” de “emprende con lo que tienes”? Ahí no te salvan los filtros ni los “likes”. Admiro su confianza. Pretende competir en Miss Universo Panamá como si el “sponsor” principal fuera “Dios proveerá” y el segundo “que alguien me pague el vestido”.

Confusión

Nicole Pinto lleva más tiempo en silencio que mi ex respondiendo mensajes. ¿Va o no va al Miss Universo Panamá? La intriga es más larga que el reinado de algunas misses. Tampoco la juzgaría si decide no participar porque con los problemas que tuvo el certamen local los últimos años y el escándalo de la franquicia perdieron la poca credibilidad que tenían.