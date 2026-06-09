¡Felicidades!

¡Enhorabuena, Boakes Kelly! Pilotar el avión de la Selección Nacional de Panamá es un logro enorme. Mientras celebras este gran momento, recordaste con cariño los tamales y bollos que tu mamá vendía para apoyarte. Ese detalle dice todo de ti: humildad, gratitud y raíces firmes. Demuestras que los grandes logros nacen del esfuerzo y el amor de una madre.



Crece la familia

¡Ya ven! Melissa Piedrahita tenía bien guardado el secreto de su embarazo. Compartió la noticia, pero no dio mayores detalles al respecto y me gustó que puso límites. Así que ya saben, no le estén dando consejos que ella no ha pedido y mucho menos a opinar sobre lo que puede o no hacer. Disfrute su embarazo y que el bebé venga fuerte y saludable.



El centro del universo

La tía quiere figurar en todo y nadie puede brillar más que ella, ni siquiera su esposo, que tuvo un percance de salud. El señor estaba siendo tratado y ni siquiera por eso lo dejó en paz. Con la corredera salió con que es una “mujer fuerte, resiliente y capaz de enfrentar lo que venga”. Yo digo que aquí el fuerte es el esposo que tiene que lidiar con ella.