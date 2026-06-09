PANAMÁ
La columna de Doña Perla
- La columna de Doña Perla
¡Enhorabuena, Boakes Kelly! Pilotar el avión de la Selección Nacional de Panamá es un logro enorme...
¡Felicidades!
¡Enhorabuena, Boakes Kelly! Pilotar el avión de la Selección Nacional de Panamá es un logro enorme. Mientras celebras este gran momento, recordaste con cariño los tamales y bollos que tu mamá vendía para apoyarte. Ese detalle dice todo de ti: humildad, gratitud y raíces firmes. Demuestras que los grandes logros nacen del esfuerzo y el amor de una madre.
Crece la familia
¡Ya ven! Melissa Piedrahita tenía bien guardado el secreto de su embarazo. Compartió la noticia, pero no dio mayores detalles al respecto y me gustó que puso límites. Así que ya saben, no le estén dando consejos que ella no ha pedido y mucho menos a opinar sobre lo que puede o no hacer. Disfrute su embarazo y que el bebé venga fuerte y saludable.
El centro del universo
La tía quiere figurar en todo y nadie puede brillar más que ella, ni siquiera su esposo, que tuvo un percance de salud. El señor estaba siendo tratado y ni siquiera por eso lo dejó en paz. Con la corredera salió con que es una “mujer fuerte, resiliente y capaz de enfrentar lo que venga”. Yo digo que aquí el fuerte es el esposo que tiene que lidiar con ella.
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