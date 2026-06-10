Matrimonio lavanda

Elmis Castillo, el que supuestamente era el más afectado por el compromiso, salió en defensa de sus amigos. Aún después de tener varias relaciones públicas, en el imaginario colectivo existe la percepción de que Diego De Obaldía es “azucarado”, no obstante, su amigo negó que su intención de casarse sea para ocultar el canutillo, las lentejuelas y las plumas.

Ridiculez

Mientras que el “Rey de la Gambeta” antepone su rol como aficionado en lugar de su profesión, Lim Yueng considera que lo que hagan los jugadores de la selección en los entrenamientos o en los partidos se debe decir y ya. No importa si es bueno o malo. Cada quien tiene derecho de emitir sus opiniones y no hay forma de que eso esté bajo el control del “rey”.

¿Suma o resta?

Mientras unos se debaten quién fue el primero o dónde se originó el término, solo unos pocos están lucrando con ello. Además, me surgió una duda. ¿La federación percibe algo de las ganancias? Lo pregunto porque la “marca” tiene hasta una colección de camisetas y nos guste o no es una competencia para la versión oficial, que ni siquiera le gustó a la afición.