Figurita repetida

¡Sí, sí, sí! Es de conocimiento público que a la “mijita” le encanta andar temática, pero a algunos no les gustó su vestido y la están acusando de ser una copiona. En efecto, no estoy diciendo que lo sea, pero hace unas semanas atrás una chica se hizo tendencia por cubrir su cuerpo con las estampas mundialistas. Esperábamos algo más original de la “farsandulera”.

Descanso

Estamos modo mundial. Así que por espacio de un mes el programa donde “la competencia es de verdad” entra en receso. Espero que durante este tiempo haya una reestructuración y analicen bien el futuro del “reality” porque ya no es entretenido ni divertido. Han caído en una monotonía y los personajes, que forzosamente insisten en incluir, no aportan nada.

Policías muertos

Las “farsanduleras” vieron el “trend” donde algunas chicas imitan las celebraciones de los jugadores de sus selecciones nacionales y pensaron: “Yo también puedo moverme como si acabara de clasificar al Mundial”… y clasificaron, pero directo al “top” de “no, mami, quédate sentada”. Espero que de aquí al primer juego de la selección alguien salga a representar los colores.

