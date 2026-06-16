Se los dije

La calidad de “La Chantin” es inferior a los otros dos proyectos con el mismo formato que se han realizado en Panamá. El “reality” colonense tiene más de 20 días y han pasado “sin pena ni gloria”, además, ahora que estamos modo mundial menos creo que las personas lo vean. Entré un momento a la transmisión y había menos de 200 espectadores.

Quedó ‘ice, frío, hielo’

No vi muy feliz al “mijito” luego de que en el “reality” en que está participando se ventilara la noticia sobre el nacimiento de su segundo hijo. Me imagino, quiero creer que es así, que como no goza de gran popularidad quería mantener su vida personal en privado y le arrebataron ese derecho. Ya tienen que estar averiguando la identidad de la madre. ¡Los conozco!

Cobertura total

Yo espero contenido de calidad de la cobertura del primer partido de Panamá en el Mundial 2026. Sin embargo, tengo mis reservas porque aunque hay una diversidad de creadores de contenido y miembros de la prensa local, siempre alguien se sale con una de las suyas. Lo digo porque algunos quieren ser los protagonistas en lugar de cubrir la noticia.