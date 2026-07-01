Bueno

El que aspiraba a presidir la AN, pero que luego reculó, llegó como con aires de celebridad, tomado de la mano de su amada y saludando a la distancia tiempo la realeza. Creí que el “videoclip” lo grabó y lo subió algún medio, sin embargo, parece que él mismo está detrás de la dirección de este. Si no saben de qué hablo vayan a su perfil de Instagram.

¿Quién le preguntó?

La que faltaba apareció. A ella nadie le pidió su opinión en el circo que montaron algunos creadores de contenido con el tema de las donaciones, pero la “mijita” tuvo que meter su cuchara como en todo. No entiendo cómo es que sigue apareciendo en las redes sociales si supuestamente tiene prohibido su uso. ¿No? Bueno, después no queremos llanto.

Antigüedades

En lugar de avanzar, retrocedieron. ¿Alguien me puede explicar qué tecnología virtual es esa? Dios mío, está al nivel de los gráficos de los videojuegos que venden en los almacenes departamentales de la localidad. ¿Los recuerdan? No sé qué es peor, los gráficos o Samudio entusiasmado por ello como si fuera la gran novedad. ¿Están reciclando programas viejos?

