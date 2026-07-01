Estados Unidos / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Estados Unidos vs. Bosnia: el minuto a minuto del partido Publicado 2026/07/01 19:00:00 Noticias Relacionadas 1 Hazaña de Paraguay en el Mundial: Elimina a Alemania en penaltis y avanza a octavos de final 2 Kane rescata a Inglaterra y se cita con México en octavos 3 México contra Ecuador: sigue el partido minuto a minuto 4 Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026 5 La eficacia de Haaland envía a Noruega al MetLife Stadium donde aguarda Brasil 6 Marruecos elimina a Países Bajos en penaltis y avanza a octavos Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.