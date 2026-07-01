IDAAN descarta contaminación del agua potable en Chiriquí y mantiene monitoreo tras brote de vómito y diarrea

Ante la creciente alerta sanitaria e investigación epidemiológica que lidera el Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Chiriquí por un incremento inusual en los casos de vómito y diarrea, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) emitió un informe técnico para garantizar a la población que el agua potable suministrada es apta para el consumo humano y que se mantienen estrictos controles perimetrales de vigilancia.

El organismo estatal precisó que, como parte de los protocolos de contingencia activa, se han ejecutado múltiples muestreos analíticos físico-químicos en las tomas de agua cruda de las principales fuentes hídricas de la región, así como en la infraestructura de procesamiento y distribución comercial.

Resultados físico-químicos avalan la red de distribución

Las evaluaciones técnicas se concentraron en puntos estratégicos de captación y bombeo, incluyendo la entrada de agua cruda de los ríos David y Majagua, los módulos de la planta potabilizadora Ciudad de David (ubicada en Los Algarrobos) y diversos nodos de la red que abastece a la población.

De acuerdo con el Laboratorio de Calidad de Agua del Idaan, los análisis arrojan las siguientes conclusiones:

Los parámetros analizados se ajustan rigurosamente a las exigencias obligatorias de la norma de calidad de agua potable COPANIT de la República de Panamá.

Las lecturas efectuadas en las tuberías matrices reflejan que los niveles de cloro residual se sostienen dentro de los rangos óptimos requeridos para la desinfección.

El barrido técnico incluyó la toma de muestras directas en sectores clave como Doleguita, el área hospitalaria, La Riviera, Los Abanicos, la barriada San José, San Cristóbal, Eliza Chiari, el sector comercial de Terronal y Los Algarrobos.

Controles diarios en las 13 plantas de la provincia

La institución reguladora aclaró que este esquema de fiscalización forma parte de los protocolos diarios que ejecutan las cuadrillas operativas en las 13 plantas potabilizadoras que operan a lo largo de la provincia de Chiriquí.

Respecto a las pruebas microbiológicas complementarias —esenciales para descartar bacterias o patógenos específicos asociados al brote gástrico—, el Idaan informó que estas requieren una ventana de incubación y procesamiento de aproximadamente 24 horas, por lo que los resultados finales se comunicarán formalmente de manera coordinada con los epidemiólogos del Minsa.

El Idaan instó a la población chiricana a mantener las medidas de higiene básicas en el hogar y a seguir exclusivamente las actualizaciones de datos difundidas mediante los canales oficiales de comunicación, evitando la propagación de rumores sobre la inocuidad del sistema de acueductos.



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Tags: IDAAN, MINSA, Chiriquí, David, Planta potabilizadora Los Algarrobos, Calidad del agua, COPANIT, Alerta sanitaria, Salud pública Panamá.