Mulino rinde informe a la nación; lea el discurso completo

Es un orgullo ver cómo un grupo de muchachos, muchos de ellos provenientes de hogares humildes, con esfuerzo, disciplina y sacrificio, logró algo que pocas veces ocurre: unir a un país entero.



Ese espíritu de unidad es precisamente el que necesita nuestra patria.



Quiero poner como ejemplo de ello a esta Asamblea Nacional por el trabajo realizado, tanto en el debate como en la aprobación de la Ley de Sustancia Económica.



Tengo muy claro que esta Casa es un órgano político. Aquí conviven distintas ideologías. Diferentes visiones del país. Eso fortalece la democracia. Por eso es justo reconocer y agradecer cuando las diferencias son capaces de convertirse en acuerdos en beneficio de Panamá.



Quiero destacar especialmente el trabajo del diputado Eduardo Gaitán, quien presidió la Comisión de Asuntos Económicos. Todos sabemos que mantiene posiciones políticas distintas a las del Gobierno y eso no le impidió conducir el debate de manera profesional, seria y ecuánime.



Usted, la Comisión de Economía y las bancadas presentes, reciban mi felicitación y reconocimiento.



Ese logro demuestra algo muy importante. Cuando Panamá trabaja unida, Panamá avanza.



Estimada audiencia, hace dos años llegué a la presidencia con la determinación de acelerar los proyectos pendientes, dar continuidad a las grandes obras, detenidas y abandonadas, poner en marcha nuevas iniciativas, y cumplir con rapidez los compromisos que asumimos con los panameños durante la campaña.



No hace falta profundizar que la realidad económica del país era mucho más compleja de lo que imaginábamos. Encontramos mucho más que un problema fiscal. Recibimos un Estado desordenado e instituciones que habían perdido capacidad de ejecución.



Aunque todo ello representaba una situación de enorme gravedad, el problema más delicado era otro. Panamá comenzaba a perder algo que toma décadas construir y apenas unos meses destruir: la confianza. Esta puede parecer un concepto abstracto. Puede sonar como un término reservado para economistas o mercados financieros.

Pero, aunque no siempre se perciba de manera inmediata, la confianza tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria de las personas.



Por el modelo de país que hemos construido, Panamá vive de su confianza. De ella dependen la inversión, el crédito, el comercio, la logística y el turismo. También el empleo y el bienestar de los panameños. Y es sabido que cuando el buen nombre desaparece, todo comienza a frenarse.



Les cuento que durante esos primeros días de gobierno me pregunté muchas veces cómo íbamos a cumplirle al país en esas circunstancias. Las alternativas que me trajeron profesionales de economía, trasladaban el costo del ajuste a quienes no teníanresponsabilidad por lo ocurrido.



Una de ellas, que rechacé de plano, fue la de reducir un 20% la planilla y recortar subsidios. Las hojas de cálculo demostraban que funcionaba rápidamente, pero los panameños de a piedesaparecían de la ecuación. Porque detrás de cada una de esas personas, había un adulto mayor, una madre o un estudiante que quedaba desamparado.



La otra era aumentar impuestos. Era la solución más rápida para recaudar más dinero. Pero otra vez la cuenta la debía pagar el trabajador, el emprendedor, la clase media, el pequeño empresario, el productor nacional.



Se los dije muy claro: no fui elegido para trasladarles el problema a los panameños. Fui elegido para resolverlo.



Así que, como hombre de campo, me fui un fin de semana a lafinca. Necesitaba alejarme de las reuniones, de los informes y de las presentaciones.



Y, miren, a veces el campo enseña mucho más que cualquier oficina. Mientras caminaba por la finca entendí algo muy sencillo.Cuando una tierra está llena de maleza, de nada sirve comprar las mejores semillas del mundo. No crecerá absolutamente nada.Primero hay que limpiar la tierra, luego remover el suelo yprepararlo.



Solo entonces vale la pena sembrar para tener algo que cosechar.



Volví a la ciudad y llamé a Felipe Chapman. Le dije cuál era mi plan: poner orden. Él lo entendió, y me dijo que, eso en términos económicos, era un ajuste progresivo con un fuerte gradualismo de responsabilidad económica con sentido social.

Como pueden ver las analogías del campo siempre son más simple que las explicaciones económicas.



Así iniciamos un profundo proceso de ordenamiento de las finanzas públicas. Sanear las cuentas del Estado, recuperar la disciplina fiscal y restablecer la credibilidad de Panamá ante el mundo.



No lo hicimos para satisfacer a las calificadoras de riesgo ni a los bancos. Lo hicimos porque sabíamos que perder la confianza internacional habría significado créditos más caros para las familias, menos inversión, menos empleo y un mayor costo de vida para todos los panameños.



Pero también tuvo su lado positivo porque reactivamos obras paralizadas, terminamos proyectos abandonados que representaban una necesidad urgente para miles de familias.



Fueron 1,500 millones de dólares para pagar deudas, actualizaciones y finalización de obras abandonadas.



¡Ordenamos la casa con los panameños adentro, sin expulsar a nadie!



Como mostraré, en el medio de la tormenta, pudimos ejecutar programas y obras. Invirtiendo mejor el dinero ¡Hicimos mucho!



Comienzo comentándoles un hecho que demuestra cómo fuimosmás eficientes: La aplicación para compensar el alza delcombustible, que implementamos para los transportistas, costó 70 mil dólares y fue desarrollado por la AIG. Uno similar, al gobierno anterior le costó más de 5 millones, contratando una empresa privada.



El orden de las cuentas permite tener más de 700 obras públicas en ejecución en todo el territorio nacional.



Una de ellas, la Línea 3 del Metro, representa mucho más que una infraestructura, es una transformación histórica de Panamá Oeste. Un proyecto de integración social.



El tramo soterrado que comienza en Farfán pasa por debajo del Canal y llega hasta Albrook, está avanzado en un 87%, faltando apenas 500 metros para que la Tuneladora Panamá llegue a destino. La semana pasada estuve en las pruebas y sentí un orgullo inmenso. Sé que los diputados de la pasada Comisión de Infraestructura visitaron el proyecto y sintieron lo mismo.



Quiero reconocer a los trabajadores que están haciendo posible una obra histórica en la región, y pido un caluroso reconocimiento para ellos. Pura mano de obra panameña.



El Cuarto Puente tiene un avance del 38%. Podemos ver los trabajos en Cerro Sosa. También los avances en cimentación, torres y viaductos. Quiero recordarles que cuando llegamos al gobierno esta obra tenía menos del 1% de avance. Hoy cuenta con 2,000 trabajadores y sumaremos 2,000 más en los próximos 6 meses.



Hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar personalmente la obra. Vi a cientos de panameños trabajando con orgullo. Después me enteré que algunos extranjeros los maltrataban y los expulsamos. Y si vuelve a ocurrir, lo volveré a hacer, porque en mi gobierno se respeta a los panameños.



Quiero recordarles que entregamos el Intercambiador de Chitré, viste Manuel que sí se podía. Hoy está allí, para beneficio de la gente.



Terminamos obras como el Mariano Bula, el Centro de Alto Rendimiento tanto de la Ciudad como el de Changuinola, el Toco Castillo y estamos terminando el Dely Valdez, entre tantas otras obras, para potenciar el talento panameño.



En salud hemos terminado hospitales abandonados como el de Colón, Bugaba, Río Hato y las policlínicas de San Miguelito, Guararé, entre otras. Seguimos avanzando en el Hospital del Niño en Panamá, el Hospital de Metetí en Darién y pusimos 140 medicinas con descuentos de hasta el 96% en las Farmacias del MINSA. Cada uno de estos nuevos hospitales entregados son del primer mundo y un gran avance en la calidad de vida de los más necesitados



Quiero destacar dos obras que representan un compromiso personal y una respuesta a cientos de pacientes que durante años esperaron ser escuchados. La primera será motivo de satisfacción para los panameños de Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, así como para los 14 diputados de esas provincias que hoy nos acompañan:



Este año inauguraremos el primer Centro de Tratamiento Oncológico Público del interior del país, con un acelerador lineal de última generación. Será en el Hospital de Bugaba - Dr. José Félix Espinosa Barroso, y cientos de pacientes con Cáncer ya no tendrán que viajar para atenderse en Panamá.



También avanza la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional en la Ciudad de la Salud. Esperamos inaugurar esta obra el próximo año, para fortalecer la atención de los pacientes y brindar mejores condiciones a los extraordinarios profesionales que allí salvan vidas.



En obras públicas tenemos 360 proyectos en ejecución en todas las provincias del país. Desde la rehabilitación de la Carretera Panamericana, entre Yaviza y Panamá, hasta la modernización del tramo entre Loma Campana y Santiago. Quiero destacar especialmente a Darién: ningún gobierno invirtió tanto en una provincia que durante décadas permaneció olvidada.



Estamos construyendo 100 puentes zarzos nuevos, y no son estructuras débiles de madera, sino sólidas estructuras de concreto y materiales resistentes. No son puentes para la foto de inauguración, sino para el bienestar de los que transitan.



También avanza la restauración de la histórica Iglesia del Cristo Negro de Portobelo, un compromiso que asumí con los colonenses durante la campaña. La plaza, el templo y la Capilla de San Juan muestran importantes avances, recuperando su valor histórico, arquitectónico y espiritual. Esperamos entregar esta la plaza obra en octubre y la iglesia con la capilla en diciembre.



Terminamos el Anillo Hidráulico Norte, y estamos con 21 obras de agua potable y realizamos 650 intervenciones de reparación de fugas.



Se que aún falta mucho por hacer, y les digo mirándolos a los ojos: lo haremos.



Ahora, quiero contarles que los resultados, del trabajo hecho, entérminos macroeconómicos, son muy buenos: Baja sustancial del déficit fiscal y desaceleración del ritmo de endeudamiento de los últimos años. La mayor baja de riesgo país del continente en 2025.



Muchos de ustedes pueden estar pensando: "Presidente, todo eso suena muy bien... pero yo sigo llegando con dificultad a fin de mes." Y tienen derecho a pensarlo. Porque al final del día ningún panameño vive del déficit fiscal, esa es la realidad.



Pero los países funcionan igual que las familias. Cuando una familia gasta más de lo que gana durante años, primero usa sus ahorros, luego las tarjetas, después los préstamos y, finalmente, llega el momento en que alguien toca la puerta para cobrar y hay toca pagar.



A principios de 2024, Panamá estuvo a punto de perder el grado de inversión. De haber seguido por ese camino, el país habría pagado más por financiarse, y ese costo habría llegado al bolsillo de la gente: hipotecas más caras, préstamos más costosos para emprender o sembrar una finca, menos inversión y, en consecuencia, menos empleo.



Como ven, no fue una pelea por defender un indicador económico. Fue una lucha por defender la estabilidad del bolsillo de millones de panameños.



La buena noticia que les traigo hoy es que esa etapa comienza a terminar. Porque poner orden nunca fue el destino final. Era apenas el punto de partida.



A partir de hoy verán a un Presidente más enfocado en generar empleos, impulsar el crecimiento económico, y hacer que el orden que construimos, se traduzca en bienestar para las familias panameñas.



Soy un hombre que durante décadas caminó el mundo promocionando nuestras ventajas de entonces, cuando el canal aún no era panameño, pero que muchos veíamos como el momento estelar para iniciar el futuro y empezar a ver a Panamá como una estratégica posición geográfica que sirve al mundo en beneficio del pueblo panameño. Esa visión de ayer será la realidad que comenzamos a construir hoy.

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Quiero anunciar el inicio de un gran programa nacional que hemos denominado Panamá Pa' Ti, una estrategia integral que concentrará los principales esfuerzos del Gobierno durante esta nueva etapa, basada en cuatro grandes prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua.



La preocupación que escucho con mayor frecuencia en mis recorridos por el país es la falta de oportunidades de trabajo, especialmente entre nuestros jóvenes.



Por eso, el primer eje de Panamá Pa' Ti será el empleo. Nuestra meta es impulsar la generación de 80,000 nuevos empleos privados, producto de una estrecha alianza con el sector productivo. No serán empleos estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos.



Uno de los motores para alcanzar en esa meta será la construcción. Presentaremos un programa para viviendas al alcance de las familias panameñas, con especial énfasis en el interior del país, porque cada hogar que se construye genera empleo y mueve la economía local. La construcción será, una vez más, el motor de una etapa de mayor prosperidad.



Por otro lado, en el primer trimestre de este año la actividad turística creció un 17% y se empieza a notar. Conversaba con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sobre el enorme potencial turístico de la Costa Arriba de Colón. Le compartí los avances del Corredor del Caribe y de la carretera Cuango–Santa Isabel, y manifestó el interés de empresarios dominicanos, que se suman al interés de inversores europeos, en desarrollar infraestructura hotelera.



Con la Ley de Incentivos Turísticos que presentaremos para consideración de este hemiciclo, el Estado enviará una señal clara de confianza a quienes quieran invertir y generar empleo en Panamá.



Para que esas oportunidades puedan ser aprovechadas, pondremos en marcha, junto con el MITRADEL, el INADEH y la ATP, un programa nacional de formación con prácticas remuneradas en el sector turístico, diseñado de acuerdo con las necesidades específicas de cada región del país.



Sabemos que el empleo del futuro exige nuevas capacidades. Por eso, en alianza con Google, lanzamos hoy Talent Up Panamá, una iniciativa que permitirá que 10,000 panameños accedan gratuitamente a formación en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos y otras habilidades digitales altamente demandadas.



Nuestro objetivo es sencillo: preparar a más panameños para los empleos del futuro y consolidar a Panamá como el principal centro tecnológico, logístico y de servicios de la región.



Desde hoy mismo, todos los interesados podrán inscribirse a través de la plataforma Panamá Conecta. Quiero invitar especialmente a nuestros jóvenes a aprovechar esta oportunidad.



Las obras viales licitadas ahora empiezan a generar movimiento económico, al igual que el programa Tapahuecos. Como el iniciode obras en la carretera Loma Campana - Santiago, el avance del El Corredor de las Playas, el del Caribe y muchas obras más, demandaran mano de obra local, dinamizando la economía de todo el país.



Otra buena noticia es una alianza histórica con el BID Invest —del Banco Interamericano de Desarrollo— para invertir mil millones de dólares directamente en Panamá. Esta alianza nació delMinisterio de Economía y Finanzas, con un objetivo claro: crear empleos.

Los recursos no pasan por el gobierno, van directo al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que son el mayor motor de empleo en nuestro país.



En noviembre comienzan las obras de expansión en la Zona Libre, por 250 millones de dólares, que generarán cientos de empleos para la ciudad.



Además, en este mes de julio llegarán cientos de nuevos compradores con la implementación del nuevo sistema de visas generando mayores oportunidades comerciales y laborales.



Quiero anunciar aquí, el programa Primer Empleo Agro, que beneficiará a 2,000 jóvenes en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién. Tendrán formación, experiencia laboral remunerada y la posibilidad de incorporarse a un sector fundamental para el crecimiento del país.



Para el mes de septiembre iniciaremos las actividades de CEAGRO, con los primeros jóvenes 100 becados, para preparar técnicos en los sectores estratégicos de nuestra agricultura.



Junto a la Universidad Tecnológica, donde ya iniciaremos la construcción de los dormitorios para estudiantes en Panamá y licitaremos los del interior, potenciaremos la formación en áreas donde se demandan nuevos talentos.



Panamá será el puente para llevar nuestros productos al mundo y, al mismo tiempo, el hub logístico desde donde grandes productores, como los del MERCOSUR, exporten los suyos. No se trata de competir, sino de complementarnos. Y eso significa más inversión, más movimiento económico y más empleos.



Advierto que seguiremos con las inspecciones para detectar y sancionar a las empresas que dan empleo a los extranjeros de forma ilegal, eso le quita oportunidades a los panameños y es un delito.

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Vienen buenos tiempos. Viene lo que debió empezar hace dos años si hubiésemos recibido un país bien administrado. Debo reconocer que han esperado demasiado y les agradezco esa paciencia.



Ahora, quiero referirme brevemente a un tema de interés nacional, relacionado al empleo y al medio ambiente: la Mina.



En ese sentido debo informar que se realizó un profundo estudio objetivo, con profesionales internacionales de amplio prestigio y está al alcance de todos en la página web de MiAmbiente.



El informe está siendo analizado y estudiado por un equipo de gobierno que encabeza el Ministro Moltó, acompañado por los Ministros Navarro y Chapman, quienes darán las conclusiones desde cada uno de sus áreas.



Creo fielmente que todo lo que se realice debe basarse en información comprobable y válida. Las posturas del sí porque sí, y del no porque no, intentan evadir argumentación, lógica y razones para tomar decisiones, que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país cuando corresponda hacerlo.



Paso ahora al segundo eje: la salud. Estamos avanzando en la digitalización del sistema para mejorar la atención al paciente. Las citas en línea evitarán las filas desde la madrugada; la receta digital hará más rápida la entrega de medicamentos, y la telemedicina permitirá acercar servicios de salud a más panameños, con énfasis en la prevención y la atención oportuna.



También anuncio que las 140 medicinas, de altísima calidad a precios bajos, que hoy se venden en las Farmacias del MINSA, se comercializarán a partir de este año en más de 500 farmacias en todo el país. Esta es una ayuda directa al bolsillo de la familia panameña.



En lo que resta del año, finalizaremos el hospital Anita Moreno y el edificio de Emergencias Pediátricas en la Ciudad de la Salud. La Caja de Seguro Social pondrá a funcionar, en toda su capacidad, los 5 robots de última generación para aumentar su capacidad de realizar cirugías y mediante un moderno sistema digital mejorará la entrega de medicinas.



Ahora me referiré a otro tema central: la Canasta Básica, que es muy importante para el bolsillo de miles y miles de panameños.



El IMA abrirá sus Tiendas del Pueblo en más provincias, acercando productos de calidad a precios muy convenientes no solo en arroz, sino en una variedad de alimentos producidos en nuestro país.



También he dado instrucciones para alcanzar un acuerdo entre los productores nacionales, los supermercados y el Gobierno, que permita ofrecer una canasta de productos básicos a un precio menor que el actual.



En el tema de agua, debo reconocer que hubo demoras iniciales y una gestión que no tuvo acorde con las necesidades. Reconocimos errores y relanzamos la gestión para dar más velocidad y entregas.



Este año sumaremos nuevos sistemas de agua potable en Colón, Bocas del Toro y Herrera; también culminando el Anillo Hidráulico Este, que reforzará el abastecimiento para cerca de medio millón de panameños



Estamos construyendo nuevas plantas potabilizadoras en Barú y Panamá Este, ampliando y rehabilitando plantas en ocho provincias.



Avanzamos con las plantas de Arraiján y Sabanitas, estamos desarrollando nuevas plantas desalinizadoras, y ejecutando el programa Panamá Sin Fugas, para modernizar las redes de distribución y reducir las pérdidas de agua, lo que mejorará la presión en barrios ubicados en los sectores más altos.



A estos ejes deseo sumar un tema muy importante que es el transporte público.



El Teleférico de San Miguelito será una realidad. Avanzamos en la estructuración técnica y financiera para poder poner en marchauna obra que transformará la movilidad de miles de panameños.



Al mismo tiempo, anuncio la compra de nuevos trenes para la Línea 1, con el propósito de responder al crecimiento de la demanda y brindar un mejor servicio a los usuarios.



Continuamos la planificación de la Línea 2A y de la extensión de la Línea 3 hacia Ciudad del Futuro, proyectos que fortalecerán la integración del sistema de transporte y darán mejor calidad de vida a los panameños.



No quiero olvidarme de la mayor promesa de campaña: El tren Panamá–David. Ese proyecto ha evolucionado. Ya no lo concebimos únicamente como un tren, sino como una obra de integración nacional que acercará provincias, impulsará la producción, atraerá inversión y abrirá nuevas oportunidades para todo el país.



Durante estos dos años hemos estudiado rigurosamente su viabilidad. No voy a comprometer al país con la mayor inversión de su historia, y probablemente de Centroamérica, sin la certeza de que traerá crecimiento y el progreso.



El estudio realizado por una firma internacional de primer nivel, concluye que el proyecto es viable. Sin embargo, por responsabilidad, será sometido a la validación de un tercero internacional, independiente y objetivo.



Este no será un proyecto que concluya mi administración. Lo iniciaremos con la visión de convertirlo en una verdadera obra de Estado, que trascienda gobiernos, como ocurrió con el Metro de Panamá. Debe haber un acuerdo nacional para que no sea una obra que se abandone o se deje a la mitad.



De ser viable, en los próximos años este tren se convertirá en una realidad y cambiará para siempre la forma en que los panameños nos conectamos, producimos y crecemos.



Para que tengan una idea: solo en la elaboración de los estudios participaron 150 personas. Imaginen los miles de puestos de trabajo que creará la construcción y puesta en marcha de esta obra.



Por otro lado ayer recibimos una buena noticia, con esfuerzo, en cumplimiento de la normativa y gracias al trabajo constante de la Autoridad Marítima, logramos retornar a la lista blanca del Paris MOU, es decir que nuestra bandera cumple con los más alto estándares internacionales. Esto es un avance importantísimo para la estrategia marítima nacional.



También se avanza en calidad de servicio y competitividad. A partir de ahora, la AMP, ofrecerá servicios 24/7 para dar respuestas rápidas sin importar el uso horario de los clientes que demandan más y mejores prestaciones.



En lo personal, quiero expresar mi agradecimiento al trabajo del Despacho de la Primera Dama, encabezado por Maricel, un gran equipo y cientos de voluntarios.



Este semestre ha tenido una gran participación en obras benéficas, en ayuda social en los sectores más vulnerables: en la Misión Patitas para las mascotas, en Espacios que Abrazan, y tantas obras y acciones más. Deseo destacar el inmenso trabajo realizado en el Parque Omar recibiendo donaciones para Venezuela y el trabajo de contención y ayuda a las familias afectadas por el incendio de la casona de San Felipe.

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Como último asunto de gestión y no menos importante, es el tema de seguridad, que sé que es uno de los mayores problemas de los panameños hoy.



El narcotráfico sigue siendo el principal factor que alimenta la inseguridad en nuestro país. Cuando fui Ministro de Seguridad, concentramos nuestros mayores esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales y logramos reducir significativamente el tráfico de drogas y su impacto en nuestras calles.



Con los años vi, con preocupación, cómo esa presión fue aflojando y cómo los narcos volvieron a meterse en nuestros barrios, a usar nuestro territorio para mover droga y a ganar espacio otra vez. Lo advertí en varias ocasiones con gran preocupación, conociendo lo que venía. Hoy, tenemos muchas más incautaciones, es decir el traficó aumentó.



Lo que vivimos hoy no apareció de la noche a la mañana. Es la consecuencia de un problema que se fue dejando crecer durante años, con necesarias complicidades.



Pero también les digo algo: así como una vez logramos enfrentarlo, lo volveremos a hacer. Ya estamos fortaleciendo nuestras fuerzas de seguridad, trabajando de la mano con los países vecinos y, además, la decisión del nuevo gobierno colombiano de retomar las fumigaciones ayudará a golpear la producción de cocaína desde su origen, que es donde realmente empieza este problema.



Sabemos que esta lucha no puede darse en soledad, por eso vamos a dar un paso importante y reuniremos en Panamá a todos los países de la región para iniciar un plan integral de lucha frontal.



Impondremos un plan de fuerza mayor, aislando a los líderes de bandas de manera total, vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles.



El Sistema Penitenciario mostró una debilidad que es inadmisible, y debe tener un filtro mejor para priorizar la resocialización en aquellos individuos de buena conducta, con una clara demostración que quieren dejar atrás el delito.



El resto deberá tener disciplina, orden y contribuir a la sociedad porque están allí por daños que le hicieron a la misma. Reitero que soy pro-Derechos Humanos, pero siempre el de las víctimas será primero.



Vamos a aumentar la cantidad de efectivos en las calles, incorporar las cámaras corporales, drones y mayores unidades en los barrios.



Voy a ser claro: prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles, a que los pandilleros sigan extorsionando, matando y robando. Está demostrado que los pandilleros no lo entienden por las buenas, entonces lo entenderán con más peso de la fuerza pública.



Seguiremos sumando escáneres e intensificándolos controles con la Autoridad Nacional de Aduanas, que ya tiene control del 100% de movimientos en los principales puertos del país y han sido muy eficientes en la detección de mercadería ilícitas que alimenta al delito.



Señoras y señores, los anuncios que hoy he hecho no son solamente compromisos con el pueblo panameño. Son una clara instrucción para todo mi equipo de gobierno: No hay espacio para excusas, demoras ni burocracia. Esta es una orden de proceder.



Mis compromisos con el país son, desde este momento, el mandato de cada uno de mis ministros, directores y funcionarios.



Comenzamos una nueva etapa, y la Asamblea Nacional un nuevo periodo espero sea productivo y sereno . Quiero agradecer el trabajo del expresidente Jorge Herrera, un hombre de la oposición que ha sabido llevar una relación democrática y proactiva, demostrando que nuevos líderessiguen surgiendo de los partidos tradicionales. Hoy, le deseo a la Presidenta, Shirley Castañeda una gran gestión, cuidando la Independencia de los Poderes si, pero trabajando en unidad por el bien del Panamá.

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Somos un gran país.



Un país que ha demostrado una y otra vez que sabe levantarse después de las dificultades. Que resistió los golpes de las malas decisiones del pasado, pero nunca renuncia a las oportunidades. Los panameños siempre encontramos la forma de salir adelante.



Me enorgullece estar al servicio de hombres y mujeres tenaces que, en silencio, trabajan, emprenden y se sacrifican cada día para construir un mejor futuro para sus familias.



No somos los gobernantes. Son ustedes quienes hacen grande a Panamá. Y son ustedes quienes merecen un gobierno cercano, que los escuche, que los respete y que trabaje con la misma dedicación con la que ustedes luchan todos los días.



Esa ha sido mi misión desde el primer día. Y seguirá siendo la razón que me levanta cada mañana para servir a Panamá, junto con mi familia, con la misma convicción, hasta el último día de mi mandato.