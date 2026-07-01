Shirley Castañedas es electa presidenta de la Asamblea Nacional con 42 votos

La diputada Shirley Castañedas de Realizando Metas (RM) fue electa presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, con 42 votos.

Castañeda recibió el respaldo de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) para asumir la presidencia de este órgano del Estado en sustitución del panameñista Jorge Herrera.

Grace Hernández, quien era la otra candidata a presidir la Asamblea, había sido postulada por la bancada independiente Vamos en Acuerdo con Moca; finalmente, obtuvo 21 votos. Hubo ocho abstenciones durante la votación.

Esta era la segunda vez que Castañeda aspiraba a presidir la Asamblea Nacional. El año pasado fue derrotada por el entonces candidato Jorge Herrera, quien culminó su periodo 2025-2026.

Una vez que obtuvo los votos, la nueva presidenta asumió su rol dentro del legislativo y procedió a presidir el acto de apertura de la nueva junta directiva.

El primer punto se centró en la elección de los vicepresidentes que la acompañarán en este ciclo.

Los diputados Manuel Cohen de Cambio Democrático (CD) y el independiente Lenín Ulate fueron los postulados para la primera vicepresidencia. Cohen obtuvo 41 votos, Ulate se quedó con 21, hubo 9 abstenciones.

En la elección para la segunda vicepresidencia, Manuel Cheng (bancada mixta) superó a Augusto Palacios (Coalición Vamos) con 42 votos contra 21. El proceso cerró con un total de 8 abstenciones.