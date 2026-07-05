Teatreros

Los detrás de cámara de los partidos de la competencia me parecen más orgánicos en comparación con los del “team” RPC. En el partido de Argentina vs. Cabo Verde los vi sobreactuados. Las expresiones y reacciones del “staff” fueron exageradas y poco genuinas. Como ellos dicen, la gente no come cuento y se dieron cuenta de lo forzado que estaban actuando.



Son terribles

“El hombre de la construcción” fue blanco de comentarios malintencionados por la foto con sus hijas. No lo voy a negar, yo también lo pensé cuando vi el retrato, pero esas son cosas que no se deben decir, además, la mamá de la criatura es de tez blanca, además, no sabemos si en el árbol genealógico de él o ella hay familiares de ojos azules y piel clara.



Está sumando

Cada vez más los creadores de contenido se están tomando la Asamblea Nacional. El día de la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias vimos un rostro conocido, pero nuevo en los predios del hemiciclo legislativo. Jesús Herazo. ¿Lo conocen? Bueno, llegó con alguien, sin embargo, no sabemos a quién acompañaba o a qué diputado le lleva las comunicaciones.

