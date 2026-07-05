Exdirectivo de partido político rechaza acusaciones en su contra

Luego de que el pasado 9 de junio, el presidente del partido en formación Acción Ciudadana Independiente (ACI), Carlos Escobar Rodríguez, denunció un intento de desestabilización contra el movimiento de parte del exsecretario de Comunicaciones, Samuel Navarro, este ejerció su derecho a réplica.

Navarro rechazó categóricamente todas las acusaciones y señalamientos que se han realizado en contra de su persona, por considerarlos falsos, infundados y lesivos para su honra, reputación e integridad personal.

Agrega que las afirmaciones difundidas públicamente pretenden presentar una versión de los hechos que no corresponde a la realidad y que desconoce años de trabajo, compromiso y sacrificio dedicados al desarrollo y crecimiento de ACI.

Especifica que su salida de la organización no fue producto de faltas, conductas indebidas ni acciones contra el colectivo.

"Por el contrario, mi posición crítica surgió a raíz de cuestionamientos relacionados con la transparencia en la toma de decisiones, el manejo de recursos, la administración de donaciones y la falta de consulta a los órganos correspondientes dentro de la estructura organizativa", planteó.

Precisó que como miembro de la junta directiva y responsable de relaciones públicas del colectivo en formación, manifestó en diversas ocasiones su preocupación por decisiones que se estaban tomando de manera unilateral, sin el conocimiento ni la participación de quienes debían formar parte de los procesos internos.

Navarro aseguró que su destitución fue realizada sin una comunicación formal, sin un procedimiento claro, sin derecho a defensa y sin notificación escrita alguna.

"Hasta el día de hoy continúan existiendo interrogantes sobre la forma en que dicha decisión fue ejecutada y sobre si se siguieron los mecanismos internos correspondientes", mencionó.

Considera inaceptable que se utilice el nombre de todo el colectivo para respaldar posiciones personales o decisiones que nunca fueron discutidas ni aprobadas por la totalidad de quienes integraban la organización.

"Ninguna persona debe atribuirse la representación absoluta de un proyecto construido por el esfuerzo colectivo de cientos de ciudadanos", expresó.

Navarro, asimismo, reiteró que existen compromisos relacionados con trabajos profesionales, realizados durante años para el desarrollo de la imagen institucional y comunicacional ACI.

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Reconoce que posee documentación, correos electrónicos, archivos originales y evidencias de trabajos realizados que acreditan mi participación y autoría en múltiples obras desarrolladas para Acción Ciudadana Independiente.

"Mi solicitud de reconocimiento y compensación por estos trabajos no constituye un ataque contra el proyecto ni contra sus miembros. Se trata simplemente del legítimo ejercicio de mis derechos", describió.

Finalmente, Navarro hizo responsable, moral y legalmente, a quienes difundan información falsa o difamatoria sobre su persona, afectando su imagen, reputación y seguridad.

"Defenderé mi nombre, mi honor y mis derechos por las vías legales correspondientes", declaró.

Dejó constancia de su preocupación por cualquier situación que pudiera poner en riesgo su seguridad y la de su familia, así como solicitó que cualquier incidente sea investigado por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Navarro hizo un llamado respetuoso al Tribunal Electoral, a los organismos competentes y a la ciudadanía para que se investiguen los procedimientos internos, la administración y la gestión desarrollada dentro de ACI, con el fin de garantizar que los principios de transparencia, democracia interna y rendición de cuentas prevalezcan sobre cualquier interés personal.

"La lealtad a los principios está por encima de la lealtad a cualquier persona. La verdad no se negocia. La transparencia no se negocia. La dignidad tampoco", concluyó.