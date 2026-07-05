Brasil / FIFA / Mundial 2026 / Noruega / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Brasil enfrenta a Noruega: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/05 13:00:00 ❮ ❯ Noticias Relacionadas 1 Noruega tiene un plan 'antiVinícius': 'No podemos dejarlo en el uno contra uno' 2 Francia jugará con Marruecos en cuartos de final, tras eliminar con un penal de Mbappé a Paraguay 3 Histórico pase de Egipto a octavos en el Mundial 2026 de la mano de un emocionado Salah 4 Maná protagonizará el espectáculo de medio tiempo en el último partido del Mundial en México 5 Argentina sufre pero vence a Cabo Verde y mantiene su racha ante África en el Mundial 2026 6 'Gary Stempel, el punto de quiebre', la biografía autorizada Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.