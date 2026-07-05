Migración interna en Venezuela, secuela inmediata de los terremotos del 24/6

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

«Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados», dijo Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe.

De acuerdo a Durroux, se han registrado desplazamientos a los estados Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este), de modo que la OCHA evalúa el apoyo que le puede prestar a estas personas.

En el día 11 tras los terremotos, la portavoz de la OCHA afirmó las operaciones de búsqueda y rescate van disminuyendo y se plantean otras necesidades, que reconoce son muchas y en varias áreas.

«Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles», subrayó.

Un total de 10,702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

Durroux indicó que estos campamentos albergarán a personas afectadas por los terremotos por «más o menos un mes» y, cumplido este período, se tendrá que evaluar qué va a pasar con ellos.

«La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación», señaló la portavoz de la OCHA, quien pidió a la comunidad internacional no olvidar la situación de Venezuela.

Hasta ahora, al menos 2,954 personas han fallecido y 16,592 han resultado heridas, según el último reporte del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos.

La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31,000 personas a las que no se han podido contactar.

