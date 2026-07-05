Más de $48 millones en infraestructuras de salud en Panamá Oeste

El Ministerio de Salud (Minsa) invertirá más de $48.1 millones en infraestructura sanitaria, beneficiando a más de 225 mil residentes de Panamá Oeste, entre ellos los usuarios del Minsa-Capsi de Puerto Caimito.

Durante un recorrido por la Región de Salud de Panamá Oeste, el ministro Fernando Boyd Galindo inspeccionó las obras del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito, abandonadas por más de 10 años. Se trata de una infraestructura largamente anhelada por esta comunidad.

Para recuperar esta instalación sanitaria, se destinarán aproximadamente $11.8 millones.

Se espera que los trabajos inicien a finales de este año, lo que beneficiará a más de 47 mil residentes de la comunidad.

Asimismo, el ministro Boyd Galindo recorrió los terrenos donde se construirá el nuevo Centro de Salud de Arraiján, una obra estimada en más de $25 que beneficiará a más de 150 mil residentes de 110 comunidades.

Otra de las obras que el Minsa construirá en Panamá Oeste es el nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, en Chame, con un contrato adjudicado por más de $11.3 millones. Esta inversión beneficiará a más de 28 mil personas.

Como parte de la gira de trabajo por Panamá Oeste, el ministro de Salud también visitó el centro de salud José García, en Capira; el puesto de salud de Campana; el subcentro de salud de Coloncito, en Gorgona; y el centro de salud de San Carlos.



