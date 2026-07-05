Emergencia en Bocas del Toro: Meduca habilita cinco escuelas como albergues por severas inundaciones

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que varios centros educativos de la provincia de Bocas del Toro han sido habilitados como albergues temporales para atender a las familias afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra registrados en la región.

La medida de contingencia se ejecuta en estricta coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), institución que mantiene activas diversas operaciones de respuesta y rescate en el distrito de Changuinola.

Centros educativos habilitados como refugios temporales

Según el comunicado oficial emitido por el Meduca, las escuelas que se encuentran funcionando actualmente como centros de acogida son las siguientes:

C.E.B.G. Puente Blanco

C.E.B.G. Finca 4

Escuela Teobroma

Escuela 4 de Abril

C.E.B.G. Finca Las 30

Hasta el momento, unas 486 personas permanecen refugiadas en estos albergues, mientras las autoridades nacionales coordinan el envío de ayuda humanitaria y refuerzan las labores de evacuación en las zonas geográficas más vulnerables.

Labores de rescate ante condiciones meteorológicas críticas

Las adversas condiciones climáticas también complicaron las labores de rescate de una menor que quedó atrapada tras un fuerte deslizamiento de tierra registrado en Finca 4, específicamente en la barriada El Bambú. En este operativo conjunto participaron miembros del Sinaproc y rescatistas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

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De acuerdo con el informe de la entidad de protección civil, el cuerpo de la menor de edad fue recuperado la mañana de este sábado 4 de julio, luego de que las intensas lluvias obligaran al personal a suspender temporalmente las tareas de búsqueda durante la jornada previa por evidentes razones de seguridad.

Sobre este trágico suceso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció a través de sus redes sociales oficiales:

“Lamento el fallecimiento de la niña en Bocas del Toro, mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia”.

Ante la persistencia del mal tiempo, el Gobierno Nacional reiteró el llamado enérgico a la población para que siga estrictamente las recomendaciones oficiales y se mantenga alerta ante el aviso de prevención por lluvias, el cual permanecerá vigente hasta el próximo 6 de julio.