La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) confirmó que no se ha identificado evidencia de accesos no autorizados ni de vulneraciones a los sistemas institucionales, luego que circulara en diversos espacios digitales sobre un presunto incidente de seguridad informática.

La UMIP comunicó que una vez trascendió la información se realizaron de manera inmediata las verificaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, se verificó que la información difundida en dichas publicaciones corresponde a datos de carácter público, por lo que no compromete la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas o de las bases de datos institucionales.

La UMIP agradeció a la comunidad universitaria y a la ciudadanía por la confianza depositada en la institución, así como por la genuina preocupación demostrada ante los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las organizaciones en la actualidad.

En estos momentos, en la UMIP se desarrolla el proceso de admisión para el año académico 2027.

"Invitamos a los interesados a conocer a través de nuestras redes sociales, las ofertas académicas y las oportunidades de formación profesional en el sector marítimo, portuario, logístico y marino costero, áreas que mantienen una alta demanda laboral a nivel nacional e internacional", se registra en el comunicado de la universidad.

