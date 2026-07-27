Segunda temporada

Después de sobrevivir a la primera, Yen Video confirmó que en 2027 volvemos al encierro. Fue la mejor propuesta del formato, sí. Nadie lo discute. Mezcló drama, traiciones, romances que duraron menos que un “like”, y momentos tan épicos que hasta Barceló se llevó el premio. El “Parking 2” tiene que hacernos decir “esto no es un “reality”, esto es cine... de barrio, pero cine”.



Siempre será “Tortugin”

Por fin Gian Varela se liberó de la sombra de su papá… cambiando de nombre. Traducción: “Ya no quiero que me asocien con el expresidente, por eso ahora me llamo DLACRUX… pero sigan diciéndome Tortuguin, por favor”. Es como divorciarte de tu esposa y seguir usando la misma cara. El pueblo tiene memoria, “mijito”. Dudo que con el cambio le aprueben la Visa a EE.UU.



Dulce espera

Elizabeth Grimaldo ha compartido por fin una noticia que guardó con discreción durante meses: espera a su primer hijo, al que ya llama con cariño su “mejor canción”, y que llegará en diciembre. ¡Felicidades! Que esta nueva etapa le traiga alegría y que todo transcurra con salud, además que diciembre llegue cargado de esa magia que solo una vida nueva puede tener.