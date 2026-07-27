'¡Oficialmente casados!' Fidel Escobar y Stephanie Morales sellan su amor

El futbolista panameño Fidel Escobar contrajo matrimonio con Stephanie Morales. La noticia se dio a conocer durante este fin de semana a través de las redes sociales. La esposa del seleccionado nacional compartió las primeras imágenes de la unión.

Morales publicó una fotografía donde se observan las alianzas de ambos y escribió el mensaje: “Oficialmente casados, te amo”. En otra historia de Instagram agregó: “Te amo amor mío. Que sea para toda la vida en el nombre de Dios”.

Fidel Escobar, quien milita en el Deportivo Saprissa de Costa Rica, compartió las publicaciones en las que fue etiquetado por su esposa. De esta forma confirmó públicamente el matrimonio.

Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la ceremonia. No se sabe si la unión se realizó por lo civil o contó con una celebración religiosa.

Tampoco se ha informado el lugar exacto donde ocurrió el enlace matrimonial. Se presume que la boda se celebró durante el fin de semana.

Ambos han recibido mensajes de felicitación de seguidores y compañeros del entorno futbolístico tras la difusión de la noticia en redes sociales.

Por el momento, ni Escobar ni Morales han ofrecido más declaraciones sobre su nueva etapa como esposos. Se espera que en los próximos días puedan compartir mayores detalles.

La unión representa un momento personal importante para el defensor panameño en medio de su trayectoria profesional en el club costarricense.