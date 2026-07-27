‘La Odisea’ se mantiene líder de taquilla con $639 millones de recaudación

La película "La Odisea", de Cristopher Nolan, se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla y alcanza una recaudación de $639,6 millones en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los estrenos con más éxito de 2026.

La taquilla solo ha caído un 30% respecto a la semana de su estreno -la mayoría de blockbusters experimenta una caída del 50%-, según el portal especializado Variety.

Un fenómeno en IMAX

La recaudación se reparte entre $286,3 millones en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 353,2 en el resto de mercados, de acuerdo a los datos publicados en la web Box Office Mojo.

La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

‘La Odisea’ ha sido todo un fenómeno en IMAX. Este fin de semana $48 millones proceden de cines con esta tecnología.

Las entradas para las salas IMAX de 70 mm están prácticamente completas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, según señala Variety.

A la espera del estreno de ‘Spider-Man’

Esta semana, "La Odisea" no ha tenido apenas competencia, pero el próximo fin de semana se estrena "Spider-Man: Brand New Day".

En los siguientes puestos, la adaptación a acción real de ‘Vaiana’ se mantiene en el segundo lugar y acumula $228 millones de recaudación en todo el mundo, seguido de ‘Toy Story 5’, que la semana pasada rebasó los $1,000 millones de dólares de recaudación mundial y alcanza esta semana $1,022 millones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

‘Hadestown: The Musical’, que solo se ha estrenado en Norteamérica, entra en la cuarta posición con $9,7 millones de recaudación, y ‘Minions & Monsters’ alcanza los $411 millones de recaudación mundial.