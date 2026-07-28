Fallando

Fidel Escobar decidió que para su gran día el “dress code” era “oficina un viernes casual”. Camisa blanca, pantalón negro y zapatillas. “Ironía máxima”. El hombre que prometió amor eterno no pudo prometerle a su futura esposa un par de zapatos decentes. “Es que era íntimo”, dirán. Claro, tan íntimo que parecía que iba a firmar el divorcio ya.

Testigo protegido

“Mijita”, Noel cumplió 50 y, ¿sigue en protección de testigos en sus “stories”? Organizas una fiesta épica, subes la torta, las velitas, el DJ…, pero la cara del cumpleañero es más misteriosa que el paradero de Amelia Earhart. ¿Quién es, William Levy o el testigo protegido del caso de las fotos íntimas? Que se relaje, que a esa edad ya nadie le manda nada que no haya visto antes.

'Cachos forever’

Profundo análisis de Maykol Cárdenas. Claro, viniendo de un acordeonista que probablemente ha visto (o vivido) más cuernos que un toro bravo en feria. ¿Consejo de vida o confesión? Las mujeres de artistas no necesitan que le clarifiquen nada. Mejor que se concentre en afinar el instrumento y deje los sermones de alcoba para quien no tenga tanto “ritmo” ajeno.