Con la realidad alterada

Jacky Guzmán descubrió que ponerse ropa es de señora. Qué noticia. La misma que durante años defendía el “sentirse sexy” con “looks” que dejaban poco a la imaginación, ahora mira un conjunto discreto y lo etiqueta como “abuelita chic”. ¿Será que el espejo del pasado está empañado? Hay reglas no escritas: no es lo mismo un evento formal que la playa.

Ironía

La “genialidad” de Gracie Bon no está solo en el OnlyFans, sino en hacer que las críticas se vuelvan parte del “show”. Usa los comentarios de los “haters” como guion improvisado y los convierte en contenido para sus redes sociales. En resumen, quienes le envían o escriben mensajes de odio ahora son su equipo creativo no remunerado.

¡Buena jugada!

Incoherente

La misma que confesó vivir en lujuria porque le gustaba el autoplacer ahora se bautiza y presume novio de 50 que “está bueno”. Dundunsua no conoce privacidad ni coherencia. De pecadora confesa a santa con pareja exprés. El bautismo le limpió el alma… y le activó el algoritmo de Tinder para adultos mayores. Qué bendición tan oportuna. Amén, “mijita”.