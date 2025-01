Al menos diez personas muertas en un atropello en Nueva Orleans

Al menos 10 personas han muerto tras arrollar un vehículo a una multitud en Nueva Orleans, en Bourbon Street, en el llamado Barrio Francés, a primeras horas de este miércoles y al menos otras 35 personas resultaron heridas, informaron las autoridades locales.



Un camión atropelló a la multitud congregada en Bourbon Street a gran velocidad, y luego el conductor se bajó y comenzó a disparar un arma, con la policía devolviendo el fuego. Al menos dos agentes han resultado heridos, pero su condición es estable.



La ciudad de Nueva Orleans informó en un comunicado publicado en Internet de que 30 personas habían sido trasladadas a hospitales de la zona con heridas y que se había confirmado la muerte de 10 personas.



La alcaldesa de la ciudad de Nueva Orleans LaToya Cantrell dijo hoy en una breve comparecencia de prensa que los "detalles exactos" del suceso estaban todavía "bajo investigación" y que mantenía el contacto en todo momento con el gobernador del Estado.



La alcaldesa pidió a la población que evitara aproximarse a los edificios que están en la calle donde se produjo el ataque.



La superintendente de la policía, Anne Kirkpatrick, dijo en la misma comparecencia que el atentado se produjo a las 3:15 hora local (09:15 GMT), y que un hombre condujo una camioneta "por la calle Bourbon a un ritmo muy rápido".



El hombre mostró "un comportamiento muy intencionado" y que estaba "intentando atropellar a tanta gente como pudiera", dijo la superintendente.



Precisó que las cifras podrían cambiar, pero confirmó que 10 personas hayan muerto y al menos otras 35 han resultado heridas.



El FBI se ha hecho cargo de la investigación.



En la misma comparecencia de prensa, la agente especial Althea Duncan dijo que "esto no es un acto terrorista" y que se habían encontrado "artefactos explosivos improvisados» en el lugar de los hechos, aunque se investiga si son "viables".



Hasta el momento no hay datos de posibles autores, aunque las autoridades al cargo de la investigación han informado a la Casa Blanca.



Un vídeo difundido por Internet desde la popular zona de ocio nocturno mostraba a agentes de policía reunidos en una zona acordonada de la calle.



El suceso se produjo en la intersección de las calles Canal y Bourbon durante las celebraciones de Nochevieja, que congregan a grandes multitudes en el barrio francés de la ciudad.



Dos testigos citados por la cadena CBS explicaron que vieron un camión blanco atravesar una barricada "a gran velocidad" y que oyeron disparos tras los ruidos de choque.



"Estábamos bastante, bastante cerca de donde empezó", dijeron.



"Tras el paso del camión oimos disparos", dijeron, para afirmar que no vieron impactos de bala en las víctimas con heridas por el atropello del camión.



El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, dijo a través de la red X que "un horrible acto de violencia tuvo lugar en Bourbon Street esta mañana. Únase a Sharon y a mí para orar por todas las víctimas y los socorristas en la escena. Insto a todas las personas que se encuentren cerca del lugar de los hechos a que eviten la zona".