Alemania, Rusia y España: grandes destinos del tráfico de fauna protegida de Latinoamérica

Alemania, Rusia y España fueron los tres principales destinos de animales protegidos introducidos ilegalmente en Europa entre 2017 y 2023, según un informe publicado este miércoles por el Fondo Internacional del Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés).



"América Latina no es una tienda de mascotas, y sus animales salvajes no están en venta", declaró en un comunicado la directora de políticas y defensa de IFAW para Europa, Ilaria Di Silvestre.



Esa organización, que ha elaborado el estudio a partir de 34 incautaciones reportadas en medios de comunicación, encuestas en línea y entrevistas con autoridades de Países Bajos y España, agregó que el informe "pinta un panorama alarmante" porque "los delincuentes los saquean por codicia sin temer prácticamente ninguna consecuencia".



El estudio da cuenta del tráfico ilegal de al menos 2.495 animales salvajes de 69 especies diferentes en el período señalado (36 especies de aves, 23 de reptiles, 8 de anfibios y 2 de mamíferos), de los que el 94 % estaba destinado al comercio de mascotas exóticas.



"Esta explotación ilegal es desenfrenada, y necesitamos con urgencia que la Unión Europea actúe", reclamó Di Silvestre.



Las especies más traficadas incluyeron ranas venenosas de Colombia, Panamá y Brasil; aves canoras de Cuba, México, Perú, Uruguay y Surinam; y reptiles endémicos de México y Brasil, señaló esa organización ecologista.



Alrededor de una cuarta parte de esos animales estaban protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el resto por leyes nacionales, indicó IFAW.



"La demanda europea de especies raras y/o endémicas representa una amenaza significativa para especies ya vulnerables", como ilustra, por ejemplo, que el comercio ilegal de ranas venenosas arlequín (Oophaga histrionica) y ranas venenosas de Lehmann (Oophaga lehmanni), ambas endémicas de Colombia, haya contribuido a su grave peligro de extinción, añadió la organización.



Los países de origen en América Latina con mayor número de incautaciones reportadas fueron Surinam, Brasil y México. La mayor cantidad de animales incautados provenía de Colombia, Panamá y México, agrega el informe.



"Las rutas de tráfico reflejan antiguos vínculos coloniales, con España importando principalmente aves canoras ilegales de Cuba, Perú, México y Uruguay, y los Países Bajos aves canoras de Surinam", señala IFAW.



Además, se identificaron dos incautaciones de fauna silvestre en tránsito por Europa con destino a Asia, lo que confirma "el papel de Europa como punto de tránsito para el comercio ilícito de fauna silvestre desde América Latina", agregó esa asociación. Estos dos hallazgos probablemente "representan solo una fracción del tráfico de fauna silvestre a través de Europa".



En la mayoría de los países europeos, las especies no listadas en CITES hace que los animales no estén cubiertos por leyes específicas de protección de la fauna.



Esto provoca "que el contrabando de estas especies sea de baja prioridad y que las sanciones sean inexistentes o significativamente menores que para las especies listadas en CITES" y, a su vez, ese bajo riesgo asociado al contrabando de animales fuera de ese listado "incentiva a los traficantes a dirigirse a estas especies".



Por último, el estudio muestra que también existe tráfico desde Europa hacia América Latina, como "lo evidencian dos incautaciones de fauna silvestre" que "probablemente representan solo un segmento pequeño del volumen real de comercio ilícito de Europa a América Latina".



Para corregir el problema, la organización recomienda implementar una legislación más estricta en la UE que sancione adecuadamente el contrabando de especies silvestres no incluidas en CITES, investigar más, concienciar para reducir la demanda y elaborar un registro centralizado de recopilación de datos similar a la base de datos LEMIS de Estados Unidos.