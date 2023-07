Arqueólogo dice haber hallado el feudo del rey David

Un arqueólogo afirma que las ruinas de cinco ciudades fortificadas en las afueras de Jerusalén pertenecían al reino gobernado por la figura bíblica del rey David.

Yosef Garfinkle, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cree que las ciudades datan de principios del siglo X a. C., unos 200 años de lo que se pensaba anteriormente, lo que sitúa su construcción en la época de David.

El estudio de Garfinkel, publicado en junio, describe las ciudades con dos muros paralelos en el centro y caminos organizados, lo que sugiere que la red estaba conectada a un reino.

Si bien las ciudades se descubrieron por separado, el arqueólogo afirma que él es el primero en conectar los puntos, determinando que son una red urbana organizada construida alrededor del año 1000 a.

Y el rey David gobernó desde 1104 hasta 960 aC durante la Edad del Hierro.

Se dice que David fue un pastor que se convirtió en el tercer y más importante rey de Israel alrededor del año 1000 a. C. cuando unió a todas las tribus de Israel bajo un solo monarca, pero la historia ha sido cuestionada debido a la falta de pruebas.

"Odio usar el término 'tratar de probar la Biblia', porque no estoy tratando de probar nada", dijo Garfinkel a Times of Israel.

"Hay tradiciones bíblicas, y podemos ver si estas tienen memorias históricas o no... No quiere decir que todo, 100 por ciento, son memorias históricas", comentó.

Los sitios de las ruinas están en Khirbet Qeiyafa, Tell en-Naṣbeh, Khirbet ed-Dawwara, Lachish y Beth Shemesh, al norte y al oeste de Jerusalén.

Garfinkel también descubrió varias inscripciones protocananeas y cananeas en algunos de los sitios, lo que indica una mayor demanda de comunicación que marca una autoridad centralizada y un reino fuerte, afirmó.

Sin embargo, no todos los arqueólogos están convencidos de la afirmación de Garfinkel.

El profesor Aren Maeir, arqueólogo de la Universidad Bar Ilan, le dijo a The Times of Israel: "Creo que es una simplificación excesiva. Probablemente hubo un pequeño reino en Jerusalén, pero no sabemos la influencia que tuvo este reino", expuso.

